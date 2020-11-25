Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве мать, дочь и зять вербовали девушек для предоставления сексуальных услуг. На фигурантов работали семь проституток, которые приносили до 10 000 гривен прибыли в день, с которой сами получали 50 процентов. Сутенеры обеспечивали подчиненных жильем и местом для оказания интимных услуг, охраной, транспортом и другими необходимыми условиями.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

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23 ноября следователи следственного управления, оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, управления уголовного розыска и криминалисты в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения задержали трех жителей г. Николаев, среди которых две женщины и мужчина 26, 34 и 49 лет. В ходе санкционированных обысков полицейские изъяли 10 мобильных телефонов, компьютерную технику, деньги, банковские и сим-карты, черновые записи, документы, 8 скретч-карт, флэш-нокопители и предметы интимного характера.

"Известно, что мать с дочерью и ее сожителем организовали семейный бизнес. О предоставлении платного сексуального сервиса злоумышленники размещали объявления в сети интернет с фотографиями, именами проституток и стоимостью их услуг, а это примерно 1300 гривен за один час. Для обеспечения функционирования своего бизнеса специально арендовали квартиры. Также проститутки могли работать по адресам, которые указывали клиенты: квартиры, гостиницы, сауны. Из полученных средств сутенеры оставляли себе 50 процентов, а остальные отдавали проституткам", - сообщили в полиции.

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Обязанности между собой разделили следующим образом: функцию организатора выполняла младшая женщина. Она осуществляла контроль за проститутками, обеспечивала их жильем и местом, где предоставлялись интимные услуги, а также занималась распределением денежных средств и непосредственно вербовкой девушек. Мужчина был водителем и охранником проституток в местах предоставления платных сексуальных услуг. 49-летняя местная жительница осуществляла функцию администратора и принимала заказы от клиентов.







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Все трое фигурантов правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК Украины "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенные по предварительному сговору группой лиц".

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Расследование по указанному уголовному производством осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области.