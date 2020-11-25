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В Киеве участники перформанса "Уничтожим насилие" разбили ледяной кулак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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25 ноября Киевский городской Центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию при поддержке КГГА провел тематический ледовый перформанс "Уничтожим насилие".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 01

В рамках перфоманса участники разбили ледовую скульптуру - кулак, который символизирует насилие. "Главная идея акции - донести до людей то, что преодолеть насилие можно только совместными усилиями", - пояснили организаторы.

В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 02
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 03
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 04

В мероприятии приняли участие заместитель председателя КГГА Марина Хонда; • Павел Замостьян - представитель Представительства Фонда народонаселения ООН Павел Замостьян; руководитель проекта ООН Женщины Нургуль Асилбекова, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук .

В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 05
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 06
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 07
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 08

В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 09
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 10
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 11
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 12
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 13
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 14
В Киеве участники перформанса Уничтожим насилие разбили ледяной кулак 15

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • буков
    Чим би дитя не тішилось....
  • буков
    Угу, а хто проти ненасильства, розстріляємо.
  • Петя Петрович
    Мы люди мирные, а если ты с нами не согласен, то мы тебе голову отрежем
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