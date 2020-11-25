В Киеве участники перформанса "Уничтожим насилие" разбили ледяной кулак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 ноября Киевский городской Центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию при поддержке КГГА провел тематический ледовый перформанс "Уничтожим насилие".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках перфоманса участники разбили ледовую скульптуру - кулак, который символизирует насилие. "Главная идея акции - донести до людей то, что преодолеть насилие можно только совместными усилиями", - пояснили организаторы.







В мероприятии приняли участие заместитель председателя КГГА Марина Хонда; • Павел Замостьян - представитель Представительства Фонда народонаселения ООН Павел Замостьян; руководитель проекта ООН Женщины Нургуль Асилбекова, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук .























Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ