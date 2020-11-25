Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины. ФОТОрепортаж

Сотрудники Черниговского отдела противодействия киберпреступности, Управления уголовного розыска и Следственного управления ГУНП в Черниговской области 25 ноября провели 12 обысков в домах нежинцев, причастных к оформлению около 500 кредитов мошенническим путем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области, в ходе досудебного расследования установлено, что группа жителей Нежина "занималась завладением чужим имуществом путем обмана".

"Злоумышленники возрасте 20-30 лет, используя электронно-вычислительную технику, завладели базами данных паспортов граждан Украины и идентификационными номерами. С помощью этих документов мошенники без ведома их владельцев оформляли кредиты в Интернете. Полученные средства они переводили на свои банковские счета и снимали наличными в банкоматах Нежина. 25 ноября полицейские Черниговщины с привлечением роты полиции особого назначения провели обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства. Полиция изъяла "черновые" записи с анкетными данными граждан, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и тому подобное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются "неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств противоправной деятельности мошеннической группы".

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.









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