Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Соответствующий указ Зеленский подписал 25 ноября 2020 г., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Справка.

Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

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