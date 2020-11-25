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Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА. ФОТО

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Соответствующий указ Зеленский подписал 25 ноября 2020 г., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА 01

"Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Справка.

Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

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Топ комментарии

  • Петя Петрович
    Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА - Цензор.НЕТ 3300
  • саша паламарчук
    Кума?
  • SANDY
    а зейло далі без маски.....хоче повторно в зеофанію
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