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Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Черниговщине местный житель в специально оборудованном тайнике и в "запаске" машины пытался провезти через пункт пропуска "Новые Яриловичи" контрабандные сигареты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера ночьюь 43-летний украинец возвращался из Беларуси домой на автомобиле Volkswagen и заявил, что ничего запрещённого не перевозит.

При углубленном осмотре автомобиля был обнаружен специально оборудованный тайник в топливном баке, в котором были спрятаны сигареты. Также табачные изделия обзорная группа нашла в запасном колесе и в багажном отделении автомобиля.

Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 01
Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 02
Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 03

Всего мужчина пытался нелегально провезти через границу 2 020 пачек сигарет.

Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 04
Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 05

Табачные изделия изъяли представители таможни. Кроме сигарет, водитель лишился и транспортного средства украинской регистрации.

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Топ комментарии

  • Fox 1 b13bec2b
    Курение не только убивает, но и лишает ума!))))
  • Valera Petrov ae0ee0b4
    и имущества
  • Fjall_Raven
    знаменитые белорашные креветки и морефрукты фсё! остались одни цыгаретки из океанических водорослей. )
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