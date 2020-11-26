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Мужчина в Луцке зашел без маски в супермаркет и спровоцировал конфликт: пострадал полицейский. ФОТО

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В супермаркете Луцка произошел конфликт из-за отсутствия защитной маски у одного из покупателей, который вызвал патрульных, чтобы урегулировать ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, детали инцидента описываются на странице Патрульной полиции Волынской области в Facebook.

По словам патрульных, они получили сообщение о конфликте между заявителем и работниками супермаркета. На месте было установлено, что заявитель находился без защитной маски в супермаркете, поэтому там его отказались обслуживать.

"Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако, последний не прекратил правонарушения. Более того - сопротивлялся патрульным, шарпал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Кроме нарушения правил карантина, инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле и совершил стоянку на месте для водителей с инвалидностью. На него составили админпротоколы за оба правонарушения.

Мужчина в Луцке зашел без маски в супермаркет и спровоцировал конфликт: пострадал полицейский 01

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Мужчина в Луцке зашел без маски в супермаркет и спровоцировал конфликт: пострадал полицейский 02

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Топ комментарии

  • Андрей Фещенко b0999e85
    Чого з таким бидлом церемоняться? Вже і шокери, наче, видали.... В мордяку перця, шокером по яйцях, руки в кайданки, та у сізо на троє суток.
  • Tierre
    Это не полицейское государство - это порядок.
    И у тебя нет права нарушать законы государства.
    И да, твои права заканчиваются там, где начинаются права других людей, которые ты нарушаешь.
  • Максим Бондаренко b802a304
    При клятих совєтах важко уявити, що б сталося з тим, хто зірвав шеврони з мєнта. Все життя жалкував би
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