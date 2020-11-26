Мужчина в Луцке зашел без маски в супермаркет и спровоцировал конфликт: пострадал полицейский. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, детали инцидента описываются на странице Патрульной полиции Волынской области в Facebook.
По словам патрульных, они получили сообщение о конфликте между заявителем и работниками супермаркета. На месте было установлено, что заявитель находился без защитной маски в супермаркете, поэтому там его отказались обслуживать.
"Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако, последний не прекратил правонарушения. Более того - сопротивлялся патрульным, шарпал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Кроме нарушения правил карантина, инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле и совершил стоянку на месте для водителей с инвалидностью. На него составили админпротоколы за оба правонарушения.