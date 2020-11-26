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Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На столичных Березняках минувшей ночью пьяный водитель на "Жигулях" пытался убежать от патрульных, но вместо этого попал в ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

По предварительным данным, водитель ВАЗа двигался по улице Березняковская с выключенными фарами. Это увидел полицейский патруль, который потребовал остановки автомобиля. Однако водитель на "Жигулях" решил избежать проблем и начал убегать. 

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В результате беглец не справился с управлением и врезался в припаркованные на обочине машины - микроавтобус Volkswagen Caravelle и седан Mitsubishi Lacetti, который по инерции врезался в Renault. Обломки от машин также попали в проезжающую мимо "Шкоду".

Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 01
Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 02
Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 03
Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 04
Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 05
Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 06

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У водителя выявили признаки алкогольного опьянения. 

Известно, что в данном ДТП люди не пострадали.

Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 07

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