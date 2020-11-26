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В Полтаве суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. ВИДЕО+ФОТО

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В Полтаве суд оправдал владелицу ресторана Наталью Саенко, которая в ноябре 2018 года сбила на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста Артема Левченко. Парень умер после нескольких месяцев комы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Полтава".

Отмечается, что оправдание произошло "из-за недоказанности уголовного нарушения". Прокуратура и потерпевшие настаивали на восьми годах заключения. Саенко и ее адвокаты просили оправдания и называли вину недоказанной.

В Полтаве суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе 01

Судья Октябрьского райсуда Полтавы Анатолий Савченко отметил, что "приведенные стороной обвинения доводы основываются на предположениях и доказательствах, полученных с нарушением требований процессуального закона".

"Стороной обвинения не представлены суду достаточно убедительные доказательства совершения Саенко уголовного преступления", - отметил судья.

Как пишет издание "Полтавщина", судья Савченко признал, что женщина не виновата в ДТП, так как велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя, по правилам ПДД, должен был переносить велосипед в руках. Он также заявил, что ресторатор не могла избежать столкновения в этой ситуации.

В Полтаве суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе 02

Кроме того, сторона обвинения настаивала на том, что Саенко в момент ДТП разговаривала по телефону, однако суд отказался принимать эту версию из-за отсутствия доказательств. Таким образом арест имущества и водительского удостоверения был отменен.

Также журналисты уточняют, что судья зачитывал приговор около двух часов, после чего подсудимая покинула заседание и заплакала.

Родственники погибшего мальчика заявили о том, что "на совести Саенко две смерти", так как 24 ноября скончался дедушка мальчика.

Сторона обвинения и родственники готовятся подать апелляцию на решение суда.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Я не оправдываю эту тётку, и сожалею о гибели пацана НО, эти велосипедисты с разного рода мопедщиками, просто задрали уже. Выскакивают на переходах на скорости прямо под колёса, и это при том, что пешеходный переход они должны ПЕРЕХОДИТЬ ведя свой велосипед радом сосбой. Но 99% этих недоумеов почему то считают, что это не пешеходный переход, а велосипедный переезд. Велосипедисты, из за вас человек может сесть в тюрьму. Изучите ПДД Украины и ыполняйте их, как участники дорожного движения.
  • Шрек Баблокат
    Сжечь ресторан и эту суку! И судью тоже сжечь!!!
  • Владислав Носковский
    Якщо велосипедист дійсно виїхав на нерегульований перехід, то вина водія автівки дійсно не може бути доведеною.
    Я сам неодноразово ледве встигав зупинятись, бо велосипедисти вилітають на пішохідний перехід. У даній ситуації я на стороні водія, хоча хлопця шкода- не вчив він ПДР перед тим, як стати його учасником.
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