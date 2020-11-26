В Полтаве суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Полтава".
Отмечается, что оправдание произошло "из-за недоказанности уголовного нарушения". Прокуратура и потерпевшие настаивали на восьми годах заключения. Саенко и ее адвокаты просили оправдания и называли вину недоказанной.
Судья Октябрьского райсуда Полтавы Анатолий Савченко отметил, что "приведенные стороной обвинения доводы основываются на предположениях и доказательствах, полученных с нарушением требований процессуального закона".
"Стороной обвинения не представлены суду достаточно убедительные доказательства совершения Саенко уголовного преступления", - отметил судья.
Как пишет издание "Полтавщина", судья Савченко признал, что женщина не виновата в ДТП, так как велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя, по правилам ПДД, должен был переносить велосипед в руках. Он также заявил, что ресторатор не могла избежать столкновения в этой ситуации.
Кроме того, сторона обвинения настаивала на том, что Саенко в момент ДТП разговаривала по телефону, однако суд отказался принимать эту версию из-за отсутствия доказательств. Таким образом арест имущества и водительского удостоверения был отменен.
Также журналисты уточняют, что судья зачитывал приговор около двух часов, после чего подсудимая покинула заседание и заплакала.
Родственники погибшего мальчика заявили о том, что "на совести Саенко две смерти", так как 24 ноября скончался дедушка мальчика.
Сторона обвинения и родственники готовятся подать апелляцию на решение суда.