В Полтаве суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. ВИДЕО+ФОТО

В Полтаве суд оправдал владелицу ресторана Наталью Саенко, которая в ноябре 2018 года сбила на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста Артема Левченко. Парень умер после нескольких месяцев комы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Полтава".

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Отмечается, что оправдание произошло "из-за недоказанности уголовного нарушения". Прокуратура и потерпевшие настаивали на восьми годах заключения. Саенко и ее адвокаты просили оправдания и называли вину недоказанной.

Судья Октябрьского райсуда Полтавы Анатолий Савченко отметил, что "приведенные стороной обвинения доводы основываются на предположениях и доказательствах, полученных с нарушением требований процессуального закона".

"Стороной обвинения не представлены суду достаточно убедительные доказательства совершения Саенко уголовного преступления", - отметил судья.

Как пишет издание "Полтавщина", судья Савченко признал, что женщина не виновата в ДТП, так как велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя, по правилам ПДД, должен был переносить велосипед в руках. Он также заявил, что ресторатор не могла избежать столкновения в этой ситуации.

Кроме того, сторона обвинения настаивала на том, что Саенко в момент ДТП разговаривала по телефону, однако суд отказался принимать эту версию из-за отсутствия доказательств. Таким образом арест имущества и водительского удостоверения был отменен.

Также журналисты уточняют, что судья зачитывал приговор около двух часов, после чего подсудимая покинула заседание и заплакала.

Родственники погибшего мальчика заявили о том, что "на совести Саенко две смерти", так как 24 ноября скончался дедушка мальчика.

Сторона обвинения и родственники готовятся подать апелляцию на решение суда.

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