Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов. ФОТОрепортаж

Пограничника, причастного к перемещению табачной контрабанды, накрыли правоохранители на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленников, за которым вели наблюдение в течение нескольких месяцев, застали на горячем, когда те же готовились к полету автожиром с целью перемещения сигарет в Румынию. Место вылета - на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы.

Кроме пограничника правоохранители разоблачили еще четырех человек, возможно причастных к противоправной деятельности, все они жители Хустского района Закарпатской области. Также установлено, что один из присутствовавших на месте происшествия является священнослужителем Московского патриархата.









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Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.

Продолжаются следственные действия.