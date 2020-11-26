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Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов. ФОТОрепортаж

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Пограничника, причастного к перемещению табачной контрабанды, накрыли правоохранители на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленников, за которым вели наблюдение в течение нескольких месяцев, застали на горячем, когда те же готовились к полету автожиром с целью перемещения сигарет в Румынию. Место вылета - на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы.

Кроме пограничника правоохранители разоблачили еще четырех человек, возможно причастных к противоправной деятельности, все они жители Хустского района Закарпатской области. Также установлено, что один из присутствовавших на месте происшествия является священнослужителем Московского патриархата.

Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов 01
Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов 02
Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов 03
Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов 04

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Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.

Продолжаются следственные действия.

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Топ комментарии

  • Григорий Слободянок
    Связь Московского патриархата с табачным бизнесом давняя. Еще в 90-е годы в Питере этим занимался Гундяйка, а крышевал его Путин.
  • Шрек Баблокат
    и служитель Мацковского сатаната..
  • Алексей Достоевский
    Так запусти пару зондов с сеткой между ними!
    Разбогатеешь на контрабанде, по крайней мере курить будешь на халяву Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов - Цензор.НЕТ 4310
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