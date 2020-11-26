Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину. ФОТОрепортаж

В районе станции Почайна в Киеве неизвестные установили памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину с целью заработать на фото с ним.

Об этом сообщает "Киев Сейчас", передает Цензор.НЕТ.

Рядом с экспонатом изобретательные предприниматели прикрепили несколько табличек с расценками. За фотографию просили 20 гривен, за видео – 50 гривен.

На место происшествия приехала полиция и сделала предписание о нарушении правил благоустройства и требованием демонтировать памятник.

Смотрите также: 30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция. ФОТОрепортаж