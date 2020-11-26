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Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину. ФОТОрепортаж

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В районе станции Почайна в Киеве неизвестные установили памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину с целью заработать на фото с ним.

Об этом сообщает "Киев Сейчас", передает Цензор.НЕТ.

Рядом с экспонатом изобретательные предприниматели прикрепили несколько табличек с расценками. За фотографию просили 20 гривен, за видео – 50 гривен.

Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину 01

На место происшествия приехала полиция и сделала предписание о нарушении правил благоустройства и требованием демонтировать памятник.

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Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину 02

Топ комментарии

  • Oljik
    Головне - гама кольорів і локація витримана. Іншими словами - шматок лайна під тином.))
  • Підлога Маккартні
    Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину - Цензор.НЕТ 8044 А что были желающие?
  • Solomon c5c4359c
    Для турыстов, с че-хеварой на пузе.
    Судя по всему, на загнивающем западе число сочувствующим социалистам просто зашкаливает. Для них ульянов-герой.
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