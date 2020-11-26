Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву звания Героя Украины посмертно. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с генеральным директором Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" Александром Дегтяревым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Церемония состоялась во Дворце культуры машиностроителей в городе Днепр.

Глава государства возложил цветы к гробу умершего и пообщался с родными Александра Дегтярева, выразив им сочувствие.

Президент подчеркнул, что смерть Александра Дегтярева - это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.

Кроме того, Зеленский инициировал присвоение Дегтяреву звания Героя Украины посмертно.

"Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире", - сказал президент.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Напомним, гендиректор КБ "Южное" Дегтярев умер от коронавируса.

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