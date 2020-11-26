Армяне сожгли село Чарактар в Карабахе, но Азербайджан его так и не занял. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом в фейсбуке рассказал армянский политолог Самвел Меликсетян.
Он отмечает, что виновато в этом правительство Армении, которое неправильно трактовало собственноручно подписанные соглашения.
Армянское правительство опубликовало список населенных пунктов, которые армяне должны покинуть. В списке было и село Чарактар. Поэтому его жители начали сжигать и демонтировать свои дома, что могли – забирали с собой.
Кельбаджарский район, где расположено село Чарактар, перешел под контроль Азербайджана с 25 ноября. Но ни российские миротворцы, ни азербайджанские военные в село так и не вошли. Причина в том, что Чарактар в советские времена входил в состав армянской автономии в Нагорном Карабахе. Когда армяне в 90-х годах захватили соседний Кельбаджарский район Азербайджана, они в него решили перевести и Чарактар. Однако сейчас Баку получил Кельбаджарский район в своих изначальных границах, а Чарактар остается в составе армянского Нагорного Карабаха.