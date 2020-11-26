Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина организовал в одной из столичных квартир нарколабораторию по изготовлению психотропа. В дальнейшем сбывал товар клиентам из Харьковской области через один из почтовых сервисов. За совершенное ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции в Facebook.

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По данным ведомства, к оперативникам управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции (УБН ДБН НПУ) поступила информация, что на территории Харьковщины осуществляется распространение амфетамина, который поступает на территорию области с помощью сервиса почтовых отправлений.

Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что амфетамин поставляет 35-летний киевлянин. Мужчина в одной из столичных квартир оборудовал нарколабораторию, где изготовлял психотропное вещество - амфетамин. Товар он сбывал оптовыми партиями и в розницу, получив перед этим деньги на банковские карточки.

В ходе совместной операции оперативников ДБН НПУ, следователей Харьковщины и при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД организатора незаконного "бизнеса" задержали. По месту жительства фигуранта и по месту расположением нарколаборатории в столице проведены санкционированные обыски.

В результате изъято около килограмма амфетамина и прекурсор "финилнитропоропен", 25 литров изопропилового спирта, оборудование и посуда для изготовления наркотиков, а также фасовочные материалы.

Вещественные доказательства направлены на проведение экспертного исследования.

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Следователи Московского отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

После выводов экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 313 и ст. 311 УПК.

За изготовление и сбыт амфетамина киевлянину грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к сбыту наркотических средств.







Фото: сайт Нацполиции