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Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция. ФОТО

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Мужчины в черной одежде и в темных очках ворвались на избирательный участок в Коцюбинском во время пересчета голосов на выборах в органы местного самоуправления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчины начали блокировать работу членов комиссии, между ними возникла потасовка. Прибывшие на место полицейские задержали пятерых правонарушителей.

"Один из задержанных - представитель одной из политических партий, который объяснил правоохранителям, что таким образом намеревался присутствовать при пересчете голосов. Его сообщники - это частные охранники. Как пояснил представитель партии, таким образом он хотел принять участие в пересчете голосов", - сказано в сообщении.

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Следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция 01
Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция 02
Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция 03

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  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Країна остаточно перетворилась на якусь бананову республіку. Гордіться,зе-дебіли,ви зробили це разом!
  • Alex El 2151bab4
    Нє спєші...а то встигнеш.
  • Підлога Маккартні
    А чего как что сразу Титушко? Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 4879
    Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 7971
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