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На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации. ФОТО

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В Ривненской области близ города Березное в результате столкновения грузовика с легковушкой погибли женщина и ребенок. Еще двое детей госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"26 ноября в 14:25 на спецлинию "101" поступило сообщение, что на автодороге Городище - Ривне - Староконстантинов вблизи города Березное произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2107 и грузовика", - говорится в сообщении.

На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации 01

Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и пассажир автомобиля ВАЗ (ребенок в возрасте около 12 лет) погибли на месте происшествия. В реанимационное отделение Березновской ЦРБ госпитализированы 2-е детей, пассажиры автомобиля ВАЗ (возраст 8 и 5 лет).

Водитель грузового автомобиля не пострадал. На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации 02
На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации 03

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Гибель этих людей полностью на совести Васадзе , южаниной, депутатов, которые проголосовали закон про евробляхи
    Людям просто не дают возможности ездить на недорогих качественных европейских 10-15 летних авто , как это делают во всех европейских странах
    А в сёлах лучше своего авто транспорта нет
  • Лаур
    140 На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации - Цензор.НЕТ 4026 , главное шо не евробляха , да троль ?
  • Sophia-Maria Duglass
    И если ЗЕ не даст возможность украинцам иметь авто по европейским ценам , то и на его совести будут трагедии на 50-30 летних совковых корытах
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