На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации. ФОТО

В Ривненской области близ города Березное в результате столкновения грузовика с легковушкой погибли женщина и ребенок. Еще двое детей госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"26 ноября в 14:25 на спецлинию "101" поступило сообщение, что на автодороге Городище - Ривне - Староконстантинов вблизи города Березное произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2107 и грузовика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и пассажир автомобиля ВАЗ (ребенок в возрасте около 12 лет) погибли на месте происшествия. В реанимационное отделение Березновской ЦРБ госпитализированы 2-е детей, пассажиры автомобиля ВАЗ (возраст 8 и 5 лет).

Водитель грузового автомобиля не пострадал. На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.





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