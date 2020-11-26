Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник. ФОТО

Сергей Сличко в 2018-2020 годах неоднократно брал больничный, не показываясь на глаза врачу, а сам в это время отдыхал за границей. Всего за это время он провел на больничном 260 дней. Теперь его могут посадить на 5 лет.

О том, что заместителю начальника Киевской таможни сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба ГФС, информирует Цензор.НЕТ.

"Составление и выдача документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, осуществлялась без личного досмотра таможенника лечащим врачом. Установлено, что последний во время открытия больничных находился за пределами Украины и за пределами населенного пункта, где находятся медицинские учреждения", - сказано в сообщении пресс-службы.

Против таможенника открыли производство по ст. 358 (подделка документов). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Заместителем начальника Киевской таможни является Сергей Сличко.

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Источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах утверждает, что всего за 2018-2020 годы Сличко провел на таких незаконных больничных 260 дней.

Сейчас следователи устанавливают сумму ущерба, который он нанес государству.





