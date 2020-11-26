Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины выявила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ проводили обыски в 3 областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины. Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении взятки. Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников", - говорится в сообщении.





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Кроме того, в ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения. Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.







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Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.