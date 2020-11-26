"Укроборонпром" передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4. ФОТО

ГП "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", предал ВСУ обновленный бронированный тягач средний БТС-4 с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

БТС-4 успешно прошел типовые испытания и уже передан для эксплуатации в Вооруженных Силах Украины. Основное назначение БТС-4 - эвакуация и буксировка неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий.

Специалисты Львовского бронетанкового завода не только освоили капитальный ремонт бронированного тягача, но и успешно справились с задачей модернизации бронемашины, чтобы по своим тактико-техническим характеристикам она значительно опережала БТС-4 советского образца.

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Современная бронемашина получила новую крановую установку с гидравлическим приводом, что дало БТС-4 возможность поднимать грузы до 12 тонн для проведения в полевых условиях монтажа-демонтажа узлов и агрегатов, в частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков и т.п. Установлено электросварочное оборудование, которое питается от генератора бронемашины и позволяет проводить электросварочные работы. Такая комплектация машины дает экипажу возможность выполнять полный перечень работ по текущему и среднему ремонту бронетехники в полевых условиях.

Машину укомплектовали тяговой лебедкой с тросом рабочей длиной 200 м, для эвакуации техники массой до 100 тонн. Чтобы облегчить работу экипажа специалисты установили дополнительную лебедку, которая в основном служит для выдачи троса основной лебедки на расстояние до 200 м.

Для расчистки путей и оборудования позиций тягач получил современное бульдозерное оборудование. Увеличился и запас хода за счет дополнительных топливных баков. Кроме того, установлен двигатель мощностью 580 л/с, что позволяет 38-тонной машине развивать максимальную скорость движения не менее 40 км / ч. Экипаж машины состоит из 3 человек.

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"Сегодня на хранении в Вооруженных Силах Украины в достаточном количестве есть тягачи БТС-4, которые нуждаются в восстановлении. очень важно использовать этот ресурс, отремонтировать и модернизировать эту технику и в итоге получить современную специальную бронемашину, которая будет служить военным еще не один год. Хочу отметить, что нами проведена преддоговорная работа с Минобороны по восстановлению партии бронированных тягачей БТС-4 в следующем году, производственные мощности предприятия уже подготовлены", - рассказал руководитель ГП" Львовский бронетанковый завод" Виктор Андрощук.