Сеть из 8 нарколабораторий раскрыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В Черниговской области правоохранители раскрыли организованную преступную группу, члены которой наладили изготовление и сбыт наркотических средств на территории нескольких областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории Черниговской области, во время которых обнаружены и изъяты особо опасные наркотические средства и психотропные вещества – "PVP", "метамфетамин", каннабис, общей массой около 40 кг. Кроме того, изъяты средства для осуществления непрерывной работы 8 нарколабораторий, а именно - посуда, реактивы, прекурсоры для изготовления особо опасных психотропных веществ, более 50 специально приспособленных бочек", - сказано в сообщении.

Задержаны 3 человека. Им собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство наркотиков) и отправить под арест.

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