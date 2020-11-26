Лидер ОПГ, занимавшейся вымогательством, задержан на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области правоохранители задержали лидера преступной группы, которая занималась вымогательством.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

"31-летний лидер местной группировки наладил "бизнес" по вымогательству средств с граждан, которые якобы ему должны. Процесс вымогательства сопровождался не только угрозами, но и применением физического насилия. Запугиванием злоумышленнику удалось получить от трех пострадавших 12 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Сегодня, 26 ноября, сотрудники полиции задержали лидера ОПГ во время получения очередного "транша" в качестве погашения "долга".

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Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

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