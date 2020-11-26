Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам перспектив развития и экологической ситуации в Кривом Роге.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной. Я сегодня нахожусь в Кривом Роге, где мы хотим видеть такую жизнь. Мы этого хотим и уже это делаем", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что вокруг Кривого Рога строят новые дороги, которые соединяют город с другими областями. "Я сегодня увидел, что есть дороги Кривой Рог - Кропивницкий, Кривой Рог - Днепр, Кривой Рог - Николаев. Осталась одна большая дорога - в Запорожье. В следующем году мы закончим эту дорогу. Это соединение нашего прекрасного города с другими прекрасными городами Украины , - отметил президент.

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Участники встречи обсудили ряд инфраструктурных проектов, которые планируют реализовать в Кривом Роге. В частности, речь шла о строительстве новых дорог вокруг города в рамках программы "Большая стройка". Подчеркивалась необходимость создания новых парков и скверов в каждом районе города, строительство новых станций и новой линии скоростного трамвая, а также развитие спортивной и велосипедной инфраструктуры.

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