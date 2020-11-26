Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в гостях у родителей и поделился радостью в Фейсбуке.

Фотография со встречи опубликована на официальной странице украинского главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - подписал фото Зеленский.

Напомним, Зеленский сейчас находится с визитом на Днепропетровщине. В родном Кривом Роге он провел совещание по вопросам развития города.

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