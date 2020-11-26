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Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО

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Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в гостях у родителей и поделился радостью в Фейсбуке.

Фотография со встречи опубликована на официальной странице украинского главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - подписал фото Зеленский.

Напомним, Зеленский сейчас находится с визитом на Днепропетровщине. В родном Кривом Роге он провел совещание по вопросам развития города.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога. ФОТО

Зеленский с родителями: Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!! 01

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    "простая совецкая еврейская семья" - рюмки стоят, а водки нет.
    не соврать ну никак не могут.... Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 1453
  • 18c49ed2
    Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 907
  • belge
    Как трогательно, ****. Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 3861
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