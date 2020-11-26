Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Глава государства пообщался с военнослужащими, которые находятся на лечении в медицинском центре, и пожелал им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Зеленский вручил медаль "За воинскую службу Украине" солдату Никите Петренко, который был ранен в зоне проведения ООС.
Также Зеленский вручил ценный подарок старшему лейтенанту Владиславу Токареву, который получил ожоги во время тушения пожара в зоне проведения ООС.
Президент пообщался с врачами медицинского центра и вручил медикам государственные награды.
Орденом Данила Галицкого награжден подполковник медицинской службы Андрей Байцуренко. Медалью "За военную службу Украине" - старший сержант Наталья Плитусяк.
Президент поинтересовался вопросом капитального ремонта здания медицинского центра.
"Здесь надо делать капитальный ремонт, и чтобы в 2021 году мы его начали. Здесь несколько корпусов, поэтому надо разобраться. С вас - продолжать сохранять жизнь бойцов, с нас - ремонт ", - сказал Зеленский, обращаясь к медикам.