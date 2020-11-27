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Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине. ФОТОрепортаж

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На полигоне "Широкий лан" прошли тактические учений, в ходе которых использовались ударные беспилотники Bayraktar TB2 и ПТРК "Джавелин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 01

В холе инструкторско-методических занятий с руководящим составом воинских частей военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ продемонстрировали учения батальонных тактических групп с боевой стрельбой при наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и тому подобное. Особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 02
Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 03

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Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 04

"В учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника. Также проверены способности беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям. Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа "Джавелин" и "Стугна", - говорится в сообщении.

Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 05
Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 06
Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 07
Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 08

Активное участие в учениях принимала штурмовая, истребительная и бомбардировочная авиация Воздушных Сил.

Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 09

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Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 10
Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 11

Одной из особенностей учений стала отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, в процессе тренировок участники учений отрабатывали учебно-боевые задачи с использованием лазерной системы имитации боя, в том числе системы двустороннего огневого контакта "Лазертаг". 

Смотрите: В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    тренируются ВСУ, воссозданные Гетьманом, Пастором и Хунтой, если ты забыл
  • Romk@
    Только шмаркли к тому что используется на учениях не имеют никакого отношения, у них пока из достижений проваленный оборонный заказ и откат к совковым стандартам.
  • Алекс Мышкевич
    а ты не видишь что негры американские несут Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 7504
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