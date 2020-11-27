Трое мужчин погибли в результате пожара в частном жилом доме на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

26 ноября в с. Воропаев Вышгородского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

"26 ноября в 10:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре по адресу: с. Воропаев, переулок Песчаный. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит частный жилой дом.

Во время тушения пожара дома спасатели обнаружили три мертвых тела лиц мужского пола 1975, 1964 и 1975 годов рождения", - сказано в сообщении.

Пожар локализован в 11:41 и полностью ликвидирован в 12:02.

К тушению возгорания от ГСЧС было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

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Причина пожара - устанавливается.



Фото: ГСЧС