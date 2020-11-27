20 айфонов и 6 айпадов пытался ввезти гражданин Украины без уплаты таможенных платежей, - Гостаможслужба. ФОТО

Очередную попытку ввезти гаджеты последнего поколения без таможенных платежей зафиксировали работники Киевской таможни Гостаможслужбы в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Киевская таможня, передает Цензор.НЕТ.

Семь упакованных новеньких Iphone 12, тринадцать Iphone других моделей и шесть планшетов Ipad без упаковки пытался с нарушением ввезти в Украину из ОАЭ гражданин нашей страны.

"Поскольку мужчина выбрал для прохождения таможенного контроля "зелений коридор", это значило, что перемещаемые им товары не подлежат налогообложению таможенными платежами. Кроме того, во время прохождения таможенного контроля на вопрос таможенников мужчина сообщил, что не имеет с собой товаров, которые нужно письменно декларировать. Незадекларированные гаджеты инспекторами таможни выявлены при проверке багажа гражданина на сканере", - говорится в сообщении.

Согласно отечественному законодательству пассажиру было пропущено как личные вещи Iphone XR, Iphone Х и 2 планшета "IPad".

"По протоколу о нарушении таможенных правил 18 "Iphone" и 2 "IPad" по ст. 471 Таможенного кодекса Украины изъяты до решения суда. Стоимость изъятого будет установлена дополнительно, но уже сейчас можно утверждать, что она составит около полумиллиона гривен", - подытожили в таможне.

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