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В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора. ФОТО

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Правоохранители раскрыли группу лиц, которые организовали в Киеве мастерскую по изготовлению боеприпасов и каналы их сбыта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"В правоохранительные органы Киева поступила информация о том, что на территории Шевченковского района Киева четыре человека хранят боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют специально оборудованную мастерскую для переделки оружия с целью дальнейшего сбыта. По данным следствия, деятельность этой группы заключалась в скупке комплектующих устройств для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию, а в дальнейшем их реализации через различные каналы", - указывается в сообщении.

Отмечается, что был проведен ряд санкционированных судом обысков на территории Шевченковского района столицы по местам проживания фигурантов дела, а также по адресу вероятной мастерской по изготовлению и переделки оружия, которая расположена в заброшенном цеху одного из заводов в Дарницком районе. Во время обысков правоохранителями были обнаружены и изъяты около 60 коробок с упаковками патронов к гладкоствольному оружию, 57 мешков и 8 коробок с пыж-контейнером, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тыс. охотничьих патронов, пластиковые емкости со свинцом и порохом, упаковки с сыпучими веществами, похожими на взрывное вещество, около 130 бутылок с металлической дробью и металлическими шарами, 12 пулелеек, 9 станков и другие вещественные доказательства.

Изъятые предметы переданы на экспертизу.

На данный момент двое причастных задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора 01
В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора 02
В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора 03
В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора 04
В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора 05

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Топ комментарии

  • Vsevolod Marchenko
    А государство нихрена не может. За 30 лет не сподобилось построить НИ ОДНОГО патронного завода.
  • MausMike
    Мисливські набої це **********? Серьйозно?
  • Horvi Hor d3d97a8c
    Ой *** дебилы. Это ж просто пацаны себе шабашат для охотников делая патроны. Там же всё для гладкоствола. И уверен - дешевле чем в Ибисах всяких.
    Пипец - преступление века.
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