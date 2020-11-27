Загрязнение нефтью Черного моря: полиция открыла уголовное производство. ФОТО

В Одесской области полицейские начали расследование данных о разливе нефти в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе мониторинга социальных сетей на одном из одесских информационных ресурсов было выявлено публикацию о том, что в поселке Александровка под Черноморском на причале тонет судно морской поисково-спасательной службы и вокруг него образовалось пятно из нефтепродуктов. По этому поводу в правоохранительные органы с заявлением обратились представители Государственной экологической инспекции", - указывается в сообщении.

Сведения по факту разлива нефтепродуктов были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 243 (загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, неиспользуемый буксир морской поисково-спасательной службы "Аметист", пришвартованный в Черноморске, потерпел аварию. В процессе откачки воды из трюмов произошла утечка нефтепродуктов. В администрации порта факт утечки отрицали.