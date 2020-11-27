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Николаевский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БТР-80. ФОТО

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ГП "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", успешно завершило выполнение контракта и передало ВСУ партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпром.

Николаевский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БТР-80 01

Специалисты предприятия провели капитальный ремонт бронетранспортеров, возобновили работу всех узлов и агрегатов, а также установили новые приборы наблюдения, навигации и связи украинского производства.

"После улучшения тактико-технических характеристик, бронетранспортеры стали более удобными в управлении в темное время суток, ведь они оснащены новейшими тепловизорами. Обзорность и распознавания цели также существенно улучшены. А новые приборы цифровой связи БТР-80 соответствуют стандартам НАТО и имеют более высокий уровень защищенности от радиоперехвата. Обновленные бронетранспортеры уже переданы нашим военным", - пояснил директор НБЗ Юрий Кравченко.

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Николаевский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БТР-80 02

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", специализирующаяся на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных Сил Украины.

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Топ комментарии

  • Юрий Вингорский
    все видели что делали беспилотники с такой техникой в карабахе. тим бтром стало опасно даже митинги рагонять. пример, Майдан. чем хвастаетесь, упыри?????
  • MausMike
    Коли "кляті бариги наживались на війні" партії техніки передавали в рази більші, в тому числі нової, а не пофарбованої. Нате вам 10 "некорупційних" БТР-80. Зробили блд.
  • Юрий Вингорский
    Вы, Игорь видели гаубици, закупленные у чехов? там куда лепить защиту? Вы не видете что уже весь военчермет по миру скупили?. если его продают как застарелю технику, начит оно ....овно. точно такое же как и эти бтры
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