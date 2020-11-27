В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям. ФОТО

В Запорожье неизвестные облили черной краской мемориальную доску, установленную на здании бывшего Дома младенцев, в котором во время Голодомора 1932-1933 годов умерли почти 800 детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Запорожской ОГА.

"На доме по адресу ул. Александровская, 7 уничтожены и осквернены памятные доски в память о детях, убитых искусственным голодом. В этом доме, построенном в XIX веке, с конца 1920-х годов действовал дом младенца. По данным запорожских историков, цифра умерших в этом заведении детей с ноября 1932 по декабрь 1933 года - 788. Это маленькие дети в возрасте от одного дня до 8 лет", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вандалы вырубили молодые деревья в центральном парке Запорожья. ФОТОрепортаж

В полиции Запорожской области сообщили, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.