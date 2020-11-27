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В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям. ФОТО

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В Запорожье неизвестные облили черной краской мемориальную доску, установленную на здании бывшего Дома младенцев, в котором во время Голодомора 1932-1933 годов умерли почти 800 детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Запорожской ОГА.

В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям 01

"На доме по адресу ул. Александровская, 7 уничтожены и осквернены памятные доски в память о детях, убитых искусственным голодом. В этом доме, построенном в XIX веке, с конца 1920-х годов действовал дом младенца. По данным запорожских историков, цифра умерших в этом заведении детей с ноября 1932 по декабрь 1933 года - 788. Это маленькие дети в возрасте от одного дня до 8 лет", - говорится в сообщении.

В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям 02

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В полиции Запорожской области сообщили, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

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Топ комментарии

  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    Я человек не злой. Но этих тварей, если бы поймал, заморил голодом! В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям - Цензор.НЕТ 9135
  • Igor L
    Діти катів українського народу вижили, бо в них не було голоду і зараз ці діти, онуки та правнуки радянських катів продовжують псувати наше життя.
  • Frol Fedoroff
    Это не вандалы, а купленные исполнители., как те, кто крушил украинские символы на Говерле в 2007 г.. Списать на вандалов или идиотов это самое простое
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