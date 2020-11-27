Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ. ФОТО

Сотрудники облгосадминистрации прописали требования для участия в тендере на строительство специально под определенные фирмы. Но компании-победительницы так и не построили амбулатории, а часть полученных денег вывели "в тень".

Об этом сообщает управление СБУ в Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с заключенными договорами подрядчики должны были построить и провести реконструкцию 10 амбулаторий и других объектов социального назначения. Однако коммерсанты не провели соответствующие ремонтно-строительные работы в полном объеме и в настоящее время не сдали объекты в эксплуатацию, нарушив все сроки", - сказано в сообщении.

Кроме этого, они завысили стоимость оборудования и стройматериалов, вывели часть денег в тень и легализовали "прибыль" через фиктивные фирмы и конвертцентры.

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"По оценкам экспертов, махинация нанесла государству ущерб в сумме 19 миллионов гривен", - сообщили в СБУ.

Следователи ведут производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.









