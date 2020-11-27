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Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ. ФОТО

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Сотрудники облгосадминистрации прописали требования для участия в тендере на строительство специально под определенные фирмы. Но компании-победительницы так и не построили амбулатории, а часть полученных денег вывели "в тень".

Об этом сообщает управление СБУ в Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с заключенными договорами подрядчики должны были построить и провести реконструкцию 10 амбулаторий и других объектов социального назначения. Однако коммерсанты не провели соответствующие ремонтно-строительные работы в полном объеме и в настоящее время не сдали объекты в эксплуатацию, нарушив все сроки", - сказано в сообщении.

Кроме этого, они завысили стоимость оборудования и стройматериалов, вывели часть денег в тень и легализовали "прибыль" через фиктивные фирмы и конвертцентры.

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"По оценкам экспертов, махинация нанесла государству ущерб в сумме 19 миллионов гривен", - сообщили в СБУ.

Следователи ведут производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ 01
Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ 02
Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ 03
Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ 04
Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ 05

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Топ комментарии

  • Vika Lysenko
    Болото зелёное опять Порошенко обвинит и свинарчуков вспомнит ! ОТВЕЧАЙ ТЕ ЗЕБАНУТЫЕ , «а причём тут Зеленский ?
  • Григорий Шумик
    Расстрелять нахер, чтобы другие боялись. Как они уже достали, суки. Все, повторяю ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ чиновники ВОРЮГИ. Ничего святого. Воруют на больных, стариках, детях, солдатах. Кто они после этого????
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