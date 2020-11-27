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За нападение на украинских студентов в Польше разыскивают их однокурсника и соседа, тоже украинца. ФОТО

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Полиция польского города Жешув разыскивает в связи с нападением на двоих студентов из Украины гражданина нашей страны Александра Сытника.

Об этом сообщила полиция Подкарпатского воеводства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Полиция разыскивает мужчину, гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь связь с этой событием", - говорится в сообщении польских правоохранителей.

Полиция опубликовала фото Сытника и просит всех, кто может помочь с его задержанием, обращаться в правоохранительные органы.

За нападение на украинских студентов в Польше разыскивают их однокурсника и соседа, тоже украинца 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Двое украинских студентов тяжело ранены в Польше

Нападение на студентов из Украины произошло в польском Жешуве прошлой ночью. Двое молодых людей в возрасте 19 лет и 21 года доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Топ комментарии

  • Sanello Di
    да у негож скрепа в голове)
  • Welt Schmerz
    Зате оце, е-е-е, кхм... обличчя, так би мовити (якщо цю передню частину верхньої харчоприймальної голови взагалі можна назвати обличчям) - просто пздць яке приємне. "Простой парень из народа", ****...

    За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 7096
  • Tierre
    То-то я смотрю, обладатели длинных "нюхальников" - всякие там кавказцы - ну ни разу не импульсивные, не обладают болезненным самолюбием и не обидчивые вообще...пан явно "слыхал звон, да не знает, откуда он".
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