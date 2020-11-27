Воина 72-й ОМБ Минкина, погибшего на Донбассе, похоронили в Фастове под Киевом. ФОТОрепортаж

27 ноября, в городе Фастов Киевской области состоялось прощание с украинским воином, погибшим на Донбассе Вячеславом Юрьевичем Минкиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Фастовского городского совета

Вячеслав Минкин, 1989 года рождения, старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады, который 24 ноября около полудня в районе города Авдеевки Донецкой области получил крайне тяжелое пулевое ранение, нанесенного снайпером наемников РФ, от которого умер в лечебном учреждении в тот же день.

"Сегодня мы провели в последний путь фастивчанина, военнослужащего, Защитника Украины Вячеслава Минкина. Молодой человек, который погиб на востоке страны от пули вражеского снайпера накануне своего 31-го дня рождения.

Вячеслав родился в г.Киев в 1989 году, в Фастов переехал в 2002 году. Здесь окончил городскую школу №10. Учился в Киевском строительном училище №27, получил специальность "плиточник-штукатур", "каменщик-облицовщик".

С 2009 по 2010 год проходил срочную службу, а уже в 2014 был мобилизован. Был женат у него родился сын.

Вячеслав мечтал о свободной, сильной, независимой суверенной Украине, поэтому в течение всего времени, сколько длится новейшая российско-украинская война, защищал границы нашей страны сначала в АТО, затем в ООС. Погиб от пули вражеского снайпера 24 ноября 2020.

Провели в последний путь мужественного воина, представители Фастовской общины, народный депутат Украины Олег Дунда, а также представители Президентского полка, члены личного состава Белоцерковского гарнизона, 72 ОМБР им Черных Запорожцев и Белоцерковского зенитного ракетного полка.

Со словами благодарности семье за ​​бойца обратились к собравшимся народный депутат Украины Олег Дунда, председатель Фастовского общины Михаил Нетяжук и начальник отделения морально-психологического обеспечения ОК "Север", полковник Олег Гуменный. От военнослужащих семье погибшего фастовчанина была вручена грамота уважения и жалости.

Присутствующие на коленях поклонились Герою и пешим ходом проводили его к месту погрбения - Аллее Славы на Интернациональном кладбище. Светлая память Вячеславу Минкину. Вечный покой его светлой души ", - отмечается в сообщении.

У него остались жена и сын.

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