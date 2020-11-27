До конца года больницы Украины бесплатно получат 40 кислородных концентраторов, - Порошенко. ФОТО

Первые 12 кислородных концентраторов от Порошенко отправлены в больницу. Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заверил, что до конца года будут получены еще около 40 таких аппаратов и они будут переданы в медицинские учреждения по всей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Только с таможни мы получили первые двенадцать кислородных концентраторов. Вы помните, что сразу после завершения выборов в начале ноября я обещал, что мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее привезти их в Украину", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для решения этой задачи команде понадобилось три недели. "Власти на это не хватило девять месяцев", - констатировал лидер "ЕС".

Порошенко сообщил, что четыре концентратора поедут в Ривненскую область. Он поблагодарил семью Юрия и Ирины Луценко, которые присоединились к закупке этих аппаратов.

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"До конца этого года мы ожидаем получить еще около 40 кислородных концентраторов, каждый на две кровати", - сообщил он.

"Я хочу подчеркнуть, что благотворители как всегда подставляют плечо, и мы будем сейчас еженедельно отправлять концентраторы бесплатно больницам Украины. Я очень счастлив сегодня, потому что эти маленькие машинки спасут жизнь сотням украинцев. Здоровья вам", - пожелал пятый Президент Украины.

Руководитель Ривненской территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Виталий Гайдукевич отметил: "Опять важные вещи в государстве приходится делать волонтерам, а не власти. Петр Порошенко обещал - слово будет соблюдено. Соответственно ривненским медикам в базовой ковидний больнице, которая сейчас имеет наибольшую нагрузку, хоть немного будет легче", - добавил Гайдукевич.

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Всего с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники для более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Одно из украинских предприятий закупило необходимое иностранное оборудование, а компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии - 27 000 костюмов, которые уже передают в больницы.