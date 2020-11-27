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В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В 43-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетьмана Тараса Трясила прошло боевое слаживание самоходного артиллерийского дивизиона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

После фазы индивидуальной подготовки военнослужащих произошло слаживание подразделений: тренировались расчеты, взводы, батареи и, наконец, все они в составе дивизиона. Итогом боевого слаживания стали тактические учения с боевой стрельбой.

В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 01
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 02
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 03

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В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 04
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 05
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 06
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 07

Во время учений расчеты действовали днем ​​и ночью, осуществляли марш в район сосредоточения и выполняли весь комплекс элементов учений, как в реальной боевой обстановке: занятие и маскировка района огневых позиций, выполнение огневых задач и оставление района.

В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 08

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В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 09
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 10

В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 11

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В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 12
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 13

Топ комментарии

  • Anatoliy Anatoliy 31b3c4f9
    А активно-реактивный??!
  • Ярема Стогін
    Він став. Якби він встав то працював би у дві зміни.
  • Igr 44
    хорошая штука. Она от Каланчака или побережья накрывает кусок от крысноперекопского до джанкоя.
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