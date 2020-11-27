В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В 43-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетьмана Тараса Трясила прошло боевое слаживание самоходного артиллерийского дивизиона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
После фазы индивидуальной подготовки военнослужащих произошло слаживание подразделений: тренировались расчеты, взводы, батареи и, наконец, все они в составе дивизиона. Итогом боевого слаживания стали тактические учения с боевой стрельбой.
Во время учений расчеты действовали днем и ночью, осуществляли марш в район сосредоточения и выполняли весь комплекс элементов учений, как в реальной боевой обстановке: занятие и маскировка района огневых позиций, выполнение огневых задач и оставление района.