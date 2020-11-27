Мусоровоз провалился под асфальт в Киеве. ФОТО
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На улице Гончара в Киеве задние колеса мусоровоза ушли под асфальт. Для того, чтобы достать машину, нужна спецтехника.
Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Под задними колесами грузовика образовалась яма, и мусоровоз теперь не может самостоятельно из нее выехать. Для того, чтобы поднять авто, нужна спецтехника.
Никто из людей не пострадал.
Сейчас из-за инцидента проезд по улице Гончара в столице перекрыли.
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