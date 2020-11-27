Мусоровоз провалился под асфальт в Киеве. ФОТО

На улице Гончара в Киеве задние колеса мусоровоза ушли под асфальт. Для того, чтобы достать машину, нужна спецтехника.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Под задними колесами грузовика образовалась яма, и мусоровоз теперь не может самостоятельно из нее выехать. Для того, чтобы поднять авто, нужна спецтехника.

Никто из людей не пострадал.

Сейчас из-за инцидента проезд по улице Гончара в столице перекрыли.

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