Черная пятница Президента, конец эпохи бедности, три корочки хлеба в Кривом Роге. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Это конечно не Оман...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО

Тайна раскрыта

Обещали же...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

Жизнь удалась!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал выплаты закрывшимся из-за карантина ФОПам и уволенным работникам: дадут по 8 тыс. грн. ВИДЕО

"Деньог - куры не клюют"

Конец эпохи бедности

Черная пятница госбюджета

Локдаун так локдаун!

...и это еще не финал

Свято наближається...

... как и все остальное в сериале



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