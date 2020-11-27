Черная пятница Президента, конец эпохи бедности, три корочки хлеба в Кривом Роге. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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"Деньог - куры не клюют"
Конец эпохи бедности
Черная пятница госбюджета
Локдаун так локдаун!
...и это еще не финал
Свято наближається...
... как и все остальное в сериале
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