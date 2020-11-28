Новости Фото

Пожар уничтожил часть рынка "Барбашово" в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

16 86937
Масштабный пожар произошел на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове в ночь на субботу, 28 ноября. В тушении пожара участвовали 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре поступило в 02:39. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектной. Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 20 павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было.

Всего в тушении пожара задействованы около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также была организована защита соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое мужчин погибли в результате пожара в частном жилом доме на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

Благодаря действиям пожарных удалось минимизировать ущерб от пожара. От огня спасено около 85 павильонов, которые находились на площадке. Однако огонь успел уничтожить 21, сообщили в ГСЧС.

Локализация пожара произошла в 04:17. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется, говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли при пожаре в частном доме на Кировоградщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пожар уничтожил часть рынка Барбашово в Харькове 01
Пожар уничтожил часть рынка Барбашово в Харькове 02
Пожар уничтожил часть рынка Барбашово в Харькове 03
Пожар уничтожил часть рынка Барбашово в Харькове 04

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • cimbitep
    гепа, похоже, не воскреснет и начинается передел самого хлебного места в Харькове.
  • Артём Ярмолич
    У власти в Харькове криминал из 90 х,Методы решения разногласий у них такие.Гепа всегда решал вопросы именно таким способом.С помощью своих активистов.Они надеются стать удельными князьями ,не зависимыми от Киева.Это не только к Харькову относится,но и к Полтаве,Львову,Днепру,Одессе.Народ наш простой,как двери.Избрал криминал и радуется ,как ребёнок.Народ просто не представляет, какая нечисть правит им на местах..Начиная от сельского старосты и кончая,импотентной,но алчной Радой.Не от хорошей жизни Зеленский назначает Гриневецкого или Тымчук.Нет в Украине порядочных кадров. И пока не предвидится.
  • Артём Ярмолич
    Гепа - теперь образ собирательный.Это могучая кучка мразей во власти.И стой стороны и с другой.Они из 90-хТерехов( зам Гепы) руками и ногами отбивался от должности губернатора,потому ,как лаве меньше и шанс получить пинка в зад от Президента 100%,а с этой должности зама Гепы его может выковырнуть только СУд.А Суды у нас ,как в Зимбабве.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости