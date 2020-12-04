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"Спасите микробизнес": ФОПы протестуют у стен Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

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У стен Верховной Рады проходит акция предпринимателей "SaveФОП", участники которой требуют "сохранить свое право на предпринимательство".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции смогли пообщаться с нардепом "Слуги народа" Николаем Тищенко, который рассказал, что принес законопроект, в который хочет сделать поправки вместе с предпринимателями. 

Также с протестующими общался и замглавы МВД Антон Геращенко.

Протестующие сформировали колонну и планируют пройти по центру Киева.

Как сообщает корреспондент, участники акции идут с Европейской Площади на Крещатик. 

Протестующие прошли возле Офиса Президента и возвращаются обратно к парламенту.

В частности протестующие требуют срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №№3853-1 (2) (разработанные с учетом законопроектов №№2644, 2645).

Кроме того, образовать при Президенте Украины, постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине. Все изменения в законодательство, касающиеся условий осуществления деятельности микропредпринимательства, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и основательного прогнозирования их последствий. 

Также протестующие требуют ровести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС для обеспечения прозрачных и простых процедур взыскания налогов, растаможивания товаров, которіе предусматривают устранение любых проявлений коррупции. Ввести мораторий на проверки микробизнеса, всеми контролирующими органами, до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС. А также вести мораторий на все виды проверок, всеми контролирующими органами, до момента снятия ограничений введенных законодательной и исполнительной властью, при существующей угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине, действии чрезвычайного положения или карантина.

Также ппредприниматели требуют принимать взвешенные решения относительно карантина, в условиях реальной угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине, принять все меры для соблюдения конституционных прав и свобод и не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений.

Также читайте: Рада сегодня заслушает план Кабмина по борьбе с COVID-19 и рассмотрит законопроекты о поддержке бизнеса на карантине

Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 01
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 02
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 03
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 04
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 05
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 06
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 07
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 08
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 09
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 10
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 11
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 12
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 13
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 14
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 15
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 16
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 17
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 18
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 19
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 20
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 21
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 22
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 23
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 24
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 25
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 26
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 27
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 28
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 29
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 30
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 31
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 32
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 33
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 34
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 35
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 36
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 37
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 38
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 39
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 40
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 41
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 42
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 43


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ комментарии

  • iMedvedeff
    "Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3526
  • 5 копійок
    За кого голосували ці шпекулянти?
  • Максим Якушин
    Наголосували, тепер ниють
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