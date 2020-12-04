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Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали нелегальный бизнес двое киевлян. Они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Злоумышленники арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работали более 500 операторов. Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала "брокеры" предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения.

Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме он-лайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "росте" в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить взносы.

По имеющейся информации, дельцы выманивали из пострадавших до 5 тыс. долларов США. После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании. За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более 3 миллионов долларов США.

Во время обысков в колл-центрах правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение, которое использовалось для присвоения средств инвесторов.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрении по ч. 3 ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ 01
Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ 02
Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ 03
Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ 04
Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ 05

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Топ комментарии

  • Кардан_вал
    "Інвестори" по-українськи... А ми дивуємось, чому сюди ніхто не хоче вкладати гроші.
  • Василий СПРУТ
    Это уже НЯНИ БЕНИ или еще НЕТ Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 7485
  • Zemych
    Звонили мне эти кренделя.
    Звонок:
    - Здрасьте (называет имя)
    - Здрастье
    - Как ваши дела?
    (после такого вопроса начинаю подозревать шо будут разводить на лавэ, в этой стране такие вопросы в основном только для этого задают)
    - Нормально
    - Вы интересовались возможностью дополнительного заработка...
    И дальше чёс про вот этот весь международный финансовый трейдинг.
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