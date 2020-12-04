Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали нелегальный бизнес двое киевлян. Они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Злоумышленники арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работали более 500 операторов. Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала "брокеры" предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения.

Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме он-лайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "росте" в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить взносы.

По имеющейся информации, дельцы выманивали из пострадавших до 5 тыс. долларов США. После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании. За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более 3 миллионов долларов США.

Во время обысков в колл-центрах правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение, которое использовалось для присвоения средств инвесторов.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрении по ч. 3 ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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