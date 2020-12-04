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СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж

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СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов в одном из сегментов продовольственного рынка.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно реализовывал продукцию за наличные без отражения в соответствующей отчетности. Для легализации сделки и введения в заблуждение фискальных и контролирующих органов использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции.

По предварительным оценкам злоумышленники реализовали 124 тыс. тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения на более 2,3 миллиарда гривен.

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В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов дела в трех областях Украины. Во время следственных действий изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение сделки. Также выявлено 12 тыс. тонн продукции на общую сумму более 300 млн гривен.

СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн 01
СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн 02
СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн 03
СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн 04
СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн 05

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Vyacheslav Nesterov
    займитесь сепарами и 5й колонной в стране Медведчуком, каломойским, ахметовым, бойко, добкиным, зажиддями, ОПЗЖ, Нашими краями и прочей шароватной муйней - занимайтесь своей прямой обязанностью! хватит кошмарить бизнес! Ну не уплатили укажите на ошибки и помогите с ведением документации ... Если такие схемы возможны - это дыра в законах! Партия власти - все карты вам в руки - напишите закон так, чтоб махинации не были возможны а не используйте выборочное правосудие!
  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    сбу переквалифицировалось в сборщиков податей? однако)) ну когда ж им русней и сепарами заниматься, если они заняты несостоявшейся держзрадой и налогами)))
  • Злой Карлик
    превышение скорости на дороге, большая угроза жизни гражадн. завтра тебя дурака будут останавливать и штрафовать пожарные или санитары скрой помощи. тогда не кукарекай про закон.
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