СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов в одном из сегментов продовольственного рынка.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно реализовывал продукцию за наличные без отражения в соответствующей отчетности. Для легализации сделки и введения в заблуждение фискальных и контролирующих органов использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции.

По предварительным оценкам злоумышленники реализовали 124 тыс. тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения на более 2,3 миллиарда гривен.

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В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов дела в трех областях Украины. Во время следственных действий изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение сделки. Также выявлено 12 тыс. тонн продукции на общую сумму более 300 млн гривен.











Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.