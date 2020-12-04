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Двум иностранцам, один из которых путешествовал с "колорадкой", отказали во въезде в "Борисполе". ФОТО

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В аэропорту "Борисполь" пограничники в пятницу отказали в пропуске двум иностранцам, один из которых путешествовал с георгиевской лентой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина. Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была повязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин", - сказано в сообщении.

Двум иностранцам, один из которых путешествовал с колорадкой, отказали во въезде в Борисполе 01

Таким образом, после отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Нехайшшастіть... Двум иностранцам, один из которых путешествовал с "колорадкой", отказали во въезде в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 4580
  • ручка от чемодана
    Russisches Schwein
  • Александр Товба
    То такий Ганс , як зеленський англієць . В Німеччині "дєдиваєвалі" краще себе почувають , ніж в саоїй параші .
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