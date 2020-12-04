Двум иностранцам, один из которых путешествовал с "колорадкой", отказали во въезде в "Борисполе". ФОТО
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В аэропорту "Борисполь" пограничники в пятницу отказали в пропуске двум иностранцам, один из которых путешествовал с георгиевской лентой.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина. Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была повязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин", - сказано в сообщении.
Таким образом, после отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.