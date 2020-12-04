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Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция. ФОТО

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Полицией блокирована деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом самодельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция 01

Правоохранители установили, что преступная группировка состояла из четырех мужчин - жителей Днепропетровской и Киевской областей. 42-летний организатор группы - житель г. Каменское, временно выехал за границу и оттуда руководил группой. Еще один член группы занимался закупкой стартовых пистолетов, а также контрабандой оружия с востока страны из зоны боевых действий, а другие - перерабатывали и сбывали оружие через Интернет.

Во время обысков полицейские уголовного розыска в одном из административных зданий в Киеве обнаружили оборудование, которое использовалось для изготовления и переработки оружия. Также по месту жительства фигурантов изъяли более 100 единиц переделанного огнестрельного оружия, 70 ножей, 500 патронов, порох, специальное оборудование.

Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция 02

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Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция 03

Также установлены покупатели оружия из разных городов Украины. Сейчас у них проводятся санкционированные обыски и изымается незаконно купленное оружие. За последние полгода члены группы сбыли более 100 единиц переработанного огнестрельного оружия на территории Украины.

Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Выяснилось, что все фигуранты дела ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время решается вопрос о задержании мужчин в порядке ст. 208 УПК Украины и избрании им меры пресечения.

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Топ комментарии

  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    Только свободная продажа оружия населению поможет выбраться Украине из гнилой ямы судей, прокуроров, сбушников и в последнюю очередь бандитов. Кольт уравняет всех и урезонит этих толстожобых обезьян.
  • Юрий Вингорский
    Твою мать!!!! даже ппш или томпсона есть. но главное во всем это то, что простым гражданам нихрена нельзя. знаешь что перед тобой вооруженные бандиты, беги домой за берданкой, если есть. а нет, так камнем в голову целься и так с двух рук. не понимаю почему у Кравчука не изьяли све личное оружие. он на всю страну показал кольт, сантиметров 30 и сказал в прямом эфире, что будет валить всех без придупреждения, кто зайдет на его территорию или в дом без приглашения. а это противозаконно.
  • Serge Coalminer 94e34c80
    так это резинострелы..они к оружию не имеют ни какого отношения!!! Это устройство для метания резиновых зарядов нелетального действия..Просто показатель сделали очередной )))
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