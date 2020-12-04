Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция. ФОТО

Полицией блокирована деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом самодельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что преступная группировка состояла из четырех мужчин - жителей Днепропетровской и Киевской областей. 42-летний организатор группы - житель г. Каменское, временно выехал за границу и оттуда руководил группой. Еще один член группы занимался закупкой стартовых пистолетов, а также контрабандой оружия с востока страны из зоны боевых действий, а другие - перерабатывали и сбывали оружие через Интернет.

Во время обысков полицейские уголовного розыска в одном из административных зданий в Киеве обнаружили оборудование, которое использовалось для изготовления и переработки оружия. Также по месту жительства фигурантов изъяли более 100 единиц переделанного огнестрельного оружия, 70 ножей, 500 патронов, порох, специальное оборудование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Киеве зафиксировали 64 преступления с применением огнестрельного оружия, - полиция

Также установлены покупатели оружия из разных городов Украины. Сейчас у них проводятся санкционированные обыски и изымается незаконно купленное оружие. За последние полгода члены группы сбыли более 100 единиц переработанного огнестрельного оружия на территории Украины.

Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Выяснилось, что все фигуранты дела ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время решается вопрос о задержании мужчин в порядке ст. 208 УПК Украины и избрании им меры пресечения.

Также смотрите: Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ. ФОТОрепортаж