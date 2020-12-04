Новости Фото

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря. ФОТОрепортаж

13 67919
Сегодня, 4 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Традиционно пятничное заседание началось с часа вопросов к Кабмину. 

Далее Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина.

Тем временем под Радой проходила акция протеста ФОПов. На митинге периодические возникали перепалки и толкотня.

В зале депутаты на полгода освободили часть ФОПов от уплаты ЕСВ и единого налога, а также вернули уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Также Рада приняла закон, позволяющий получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 01

Совещание в секторе "Европейской Солидарности".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 02

Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко.


Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 03

Ахтем Чийгоз ("ЕС") и спикер ВР Дмитрий Разумков.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 04

Сектор "Голоса": Андрей Осадчук, Ярослав Железняк. Степан Кубив ("ЕС") разговаривает по телефону.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 05

Николай Люшняк ("Довира") принес Михаилу Папиеву (ОПЗЖ) книгу о "подвигах" чекистах.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 06

Папиев сразу же приступил к чтению.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 07
Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 08

"Слуги народа" в чате фракции негодуют из-за акции протеста ФОПов под ВР.

"Никаких коридоров нет. Полиция стоит только перед входом. То есть ФОПы физически мешают проходу в здание. Коллеги, это точно не имеет ничего общего с самыми передовыми представлениями о порядке проведения митингов. Считаю, что нам все же нужно задуматься над законом, который это регулирует", - возмущается претендентка на пост судьи Конституционного Суда, "слуга народа" Ольга Совгиря.

"100% это охлократия", - поддерживают Совгирю другие "слуги народа".

"Просто не хотелось бы об этом задумываться, когда кому-то дадут по голове", - стращает коллег Совгиря.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 09

"Слуга народа" Алексей Жмеренецкий рассказал коллегам о дискуссии с ФОПами об ужесточении карантина: "Люди все равно умирают (из-за нас, конечно же) а без карантина хоть они, ФОПы, подзаработают на самолечение. Вот такая, бл#ть, логика".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 10

Министры прибыли в Раду на Час вопросов к правительству.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 11

Тем временем, Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) получил сообщение: "Дорогой шеф, пожалуйста, не забудьте о нашей з/п". Также нардеп получил сообщения от абонентов "Марк Гинзбург" и "архимандрит Глеб".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 12

Тем временем Владимир Мороз получил на телефон селфи от контакта "Саша-котенок".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 13

"Слуги народа" Юрий Мысягин и Максим Бужанский.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 14

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказывает парламентариям о борьбе с коронавирусом.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 15

Нестор Шуфрич получил сообщение от Кости о покупке картины Йосифа Бокшая "Апостол Павел": "Придавили продавца до 10 и не покупаем".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 16

"Бокшая нужно сейчас забирать или отказываться", - пишут Шуфричу.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 17

Михаил Макаренко (ОПЗЖ, слева) пришел к "слуге народа" Анатолию Остапенко (справа) почитать прессу.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 18

Вице-спикер ВР Елена Кондратюк, Сергей Власенко ("Батькивщина) и замглавы МВД Антон Геращенко беседуют в президиуме Рады. За ними наблюдает Александр Абдуллин ("Батькивщина).

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 19

"Слуги народа" Кирилл Нестеренко и Лада Булах ищут в Google иммуносупрессант "Програф".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 20

Пленарное заседание Верховной Рады 4 декабря.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 21

Министр здравоохранения Степанов рассказывает о ситуации с коронавирусом, зал парламента наполовину пуст.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 22
Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 23

"Слуги народа" Николай Тищенко и Давид Арахамия.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 24

"Слуга народа" Игорь Васильев получил сообщение от абонента "Люимая": "Разозлилась, что я сказала, чтобы в доме был порядок, потому что не успеваю за всеми убирать. Ну блин, я за ней драю дом 10 раз! И я ничего ни разу не говорила".

"Она тоже без дела не сидит. Но я думаю, она привыкла. Может, спина болит", - отвечает Васильев "Любимой".

"Давай фотку с Зе. Он там у вас сегодня", - пишет "слуге народа" "Любимая".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 25

В чатах "слуг народа" просят дать слово Жану Беленюку: у него есть вопрос к профильному министру. Также продолжается обсуждение "дискомфорта", который причиняют "слугам народа" протестующие.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 26

В чате "слуг народа" призывают всех прийти в зал на работу. Также сообщают, что у Дениса Монастырского обнаружили коронавирус.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 27

"Слуга народа" Васильев получил сообщение: "Надо тогда #бать жестко". А сам набирает сообщение, о том, что у некоего Славы со всеми +: "Я нашел нулевого пациента".


Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 28
Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 29

Николай Княжицкий ("ЕС") знакомится с книгой "Карпатская Украина".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 30

Артем Дмитрук (СН, без маски, с бородой).

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 31

Нардепы заполонили ложу Кабмина.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 32
Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 33

Премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер ВР Дмитрий Разумков.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 34

Разумков и Тищенко.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 35

Очередь нардепов к премьеру Шмыгалю выстроилась с двух сторон.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 36

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Андрей Задорожный (СН) читает сообщения в чате комитета.

"Опять ни копейки на экологию в бюджете на 2021 г.", - возмущаются в чате.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 37

Тарас Батенко "За майбутнє" и Святослав Юраш (СН).

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 38

"Слуги народа" Алексей Кузнецов и Дмитрий Любота.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 39

Фото: Цензор.НЕТ

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • ALEX 13 fb91baed
    А ведь они реально конченные уроды !!!!!
  • я гражданин Украины
    бо то хохлы- малороси - частина сепари латентні... Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 1213
  • я гражданин Украины
    вони є зеркалом- недосуспільства...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости