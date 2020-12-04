Маркив передал в музей личные вещи и памятную вышиванку. ФОТО

Нацгвардеец Виталий Маркив посетил выставку "Вільні", посвященную украинцам-политическим пленникам современной российско-украинской войны и передал сотрудникам мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" личные вещи для экспозиции "Украинский восток".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.

В частности отмечается, что Маркив передал сотрудникам музея вышиванку, в которую он был одет на последнем заседании в итальянском суде, где был полностью оправдан, а также письма поддержки от украинцев из разных уголков мира.

"Я передал письма от детей, от наших соотечественников, товарищей из Национальной гвардии, которые меня поддерживали, передал рисунки, которые держал у себя в камере в итальянской тюрьме. Считаю, это именно то место, где это должно храниться, в музее. Это - доказательство, что если человек верит и не сдается, то обязательно победит. Поэтому мне было очень приятно и это большая честь, что сотрудники музея попросили передать мои личные вещи сюда", - отметил Маркив.









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Он также осмотрел обновленный выставочный проект "Украинский восток" и рассказал о боях 2014 года вблизи Славянска и горы Карачун, в которых принимал участие.

Маркив также поблагодарил всех, кто боролся за его свободу, в частности, он выразил слова благодарности всем своим сослуживцам, руководству МВД и Нацгвардии, "которые с первых дней вступили в борьбу за мою свободу, которые верили, что я невиновен".