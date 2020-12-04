Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 декабря, в поселке Гончаровское на Черниговщине танкисты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ почтили память своего комбрига и побратимов, отдавших жизнь за Украину в районе проведения АТО/ООС.