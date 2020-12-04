Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж
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Сегодня, 4 декабря, в поселке Гончаровское на Черниговщине танкисты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ почтили память своего комбрига и побратимов, отдавших жизнь за Украину в районе проведения АТО/ООС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Памятные стелы установили в честь погибших полковника Юрия Межакова, старшего солдата Олега Ременного, солдата Андрея Норенко, солдата Дмитрия Власенко, солдата Андрея Бойко.
В мероприятии открытия памятных именных плит приняли участие родные погибших, начальник управления территориальной обороны оперативного командования "Север" , представители областных и местных органов власти и общественность.
Присутствующие вспомнили поименно каждого погибшего почтили их память минутой молчания и возложением цветов.
Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) провел заупокойную службу по погибшим, освятил памятные стелы и вручил родным Героев медали "Любовь и жертвенность в Украину".