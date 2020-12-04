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Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Совещание в Кабмине

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужесточенные меры карантина будут обнародованы 9 декабря, - Шмыгаль

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Как всегда

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Ситуация сложная...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цену на электроэнергию для населения придется поднимать почти вдвое,- Фурса

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Особенности новогоднего торжества

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Оптимизм появился

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

... и так далее

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о карантине выходного дня: "Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших"

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Мечта генпрокурора

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова предлагает законодательно закрепить невозможность снятия генпрокурора Радой "по политическим мотивам"

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Риторический вопрос

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Последняя победа Пальчевского

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Кто это сделал?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Украинская судовая система

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