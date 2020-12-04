Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Совещание в Кабмине
Читайте на "Цензор.НЕТ": Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужесточенные меры карантина будут обнародованы 9 декабря, - Шмыгаль
Как всегда
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат
Ситуация сложная...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Цену на электроэнергию для населения придется поднимать почти вдвое,- Фурса
Особенности новогоднего торжества
Оптимизм появился
... и так далее
Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов
Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о карантине выходного дня: "Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших"
Мечта генпрокурора
Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова предлагает законодательно закрепить невозможность снятия генпрокурора Радой "по политическим мотивам"
Риторический вопрос
Последняя победа Пальчевского
Кто это сделал?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань
Украинская судовая система
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