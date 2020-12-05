20-метровый флаг Украины парил над оккупированным Крымом. ФОТО
Об этом рассказал волонтер из Краматорска Влад Борода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".
По его словам, акцию посвятили Дню Вооруженных сил, который Украина будет отмечать 6 декабря. Флаг размерами 20 на 7 метров запустили вместе с около 7 тысячами листовок.
"В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск", - отметил волонтер.
"Во-первых, таким образом мы показываем, что это наша земля. Но самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной", - сказал Борода. Он уточнил, что средства на пошив флагов присылали, в том числе жители оккупированных территорий.
Флаги сшила волонтер из Мариуполя Оксана Муравьева.