285 кг янтаря под видом "вещей" пытались переправить в Китай через "Борисполь". ФОТО

В аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили незаконный вывоз 285 кг необработанного янтаря из Украины в Китай.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что физическое лицо планировало отправить янтарь на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест. В таможенном отношении свое отправление гражданин задекларировал как вещи.

В аэропорту "Борисполь" при таможенном досмотре в каждом пакете был обнаружен необработанный янтарь разного размера и оттенков. Общий вес - 285 кг.

Смотрите также: 20 человек в балаклавах пытались не пустить полицию к нелегальным добытчикам янтаря на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Нацполиция изъяла янтарь в рамках уголовного производства.

В сообщении подчеркивается, что это "едва ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины, за всю историю Киевской таможни, в частности таможенного поста "Борисполь".