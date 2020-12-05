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Монумент Герою Украины Каденюку открыт на Байковом кладбище. ФОТОрепортаж

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Монумент Герою Украины Каденюку открыт на Байковом кладбище. ФОТОрепортаж
Сегодня, 5 декабря, в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия" на Байковом кладбище в Киеве был открыт монумент легендарному украинскому космонавту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины. В церемонии открытия памятника принял учасние президент Украины Владимир Зеленский. 

Как подчеркивается в сообщении, для ускорения процедуры открытия монумента Герою Украины Леониду Каденюку был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз монумента выбрала семья космонавта.Монумент Герою Украины Каденюку открыт на Байковом кладбище 01
Монумент Герою Украины Каденюку открыт на Байковом кладбище 02

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что со времен полета Леонида Каденюка в космос у Украины не было таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так – нужно чтить историю. Это обязанность государства", – сказал Зеленский. 

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Топ комментарии

  • Карл-Фрідріх-Ієронім Мотузочка
    На кладбищах, вообще-то, памятники. А монумент был бы хорош на какой-нибудь, желательно одноимённой площади. Ещё лучше, перед учебным заведением соответствующего профиля.
  • Андрєй Потапов
    Легендарному. Перший український космонавт.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Это такой йумор? Серьёзно? Тогда понятно почему дураку любой анекдот "легенда".
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